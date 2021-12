Esporte Busca-se um técnico para o Goiás começar 2022 Especialistas do mercado apontam o que é importante na definição do treinador que vai começar uma temporada no Brasil: sem achismo, com objetivos claros e orçamento estabelecido

Ao mesmo tempo que ajusta o elenco com renovações e dispensas, a diretoria do Goiás trabalha o nome de um treinador para assumir a equipe em 2022. A escolha está nas mãos do presidente Paulo Rogério Pinheiro, que já avisou que pretende contratar um treinador mais experiente e que possa levar o clube esmeraldino a buscar a primeira metade da tabela.Qual seria o perfil ...