Esporte Caçula do penta, Kaká vê 'problema nenhum' em estrangeiro à frente da seleção O ex-meia não hesita quando questionado se gostaria de ver um treinador estrangeiro na seleção brasileira, como Ancelotti

A geração que está na casa dos 20 anos não viu o Brasil ser campeão mundial em 2002. Kaká estava exatamente nessa faixa etária quando ajudou a seleção a conquistar o penta como caçula do elenco comandado por Luiz Felipe Scolari, na Coreia do Sul e no Japão. Duas décadas depois daquele feito, penduradas as chuteiras em 2017, o ex-atleta se mantém ligado ao f...