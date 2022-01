Esporte Cabo celebra vitória do Atlético-GO e diz que fará rodízio de jogadores Dragão fez 1 a 0 sobre o Crac, com gol marcado aos 31 minutos do 2º tempo pelo meia-atacante Wellington Rato

Por ser a primeira partida do Atlético-GO na temporada 2022, o técnico Marcelo Cabo avalilou como positiva a estreia e o resultado obtido pelo time na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão fez 1 a 0 sobre o Crac, com gol marcado aos 31 minutos do segundo tempo pelo meia-atacante Wellington Rato. O Dragão mostrou alguns problemas que precisam...