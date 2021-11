Esporte Cabo terá um mês para atingir meta no Atlético-GO

Marcelo Cabo terá mais desafios e jogos pela frente do que tempo para trabalhar o time do Atlético-GO na terceira passagem dele pelo clube, iniciada nesta quinta-feira (12), quando acertou o retorno ao clube para comandar o time atleticano na reta final da Série A do Brasileiro. Contratado, a missão dele é atingir pelo menos os 45 pontos e livrar o clube do risco de reb...