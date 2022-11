O Brasil estará desfalcado nos jogos da Copa do Mundo do Qatar. Isso porque o Canarinho Pistola, mascote da equipe, não poderá acompanhar aos jogos pertinho dos jogadores, na beirada do campo. Apesar de não ser novidade a proibição, a notícia deixou muitos torcedores chateados - não sem motivo.

Diferente das eliminatórias, onde as partidas foram organizadas pela Conmebol, os jogos da Copa do Mundo são feitos pela Fifa, que não autoriza a entrada de mascotes, somente staff, comissão técnica e jogadores das seleções.

Sendo assim, o Canarinho Pistola, assim como qualquer outro mascote, é barrado numa tentativa de centralizar a atenção na partida e evitar aglomerações.

Mesmo com a restrição, a mascote voltará a acompanhar a delegação durante a Copa do Mundo, depois de ficar ausente nas últimas viagens do time pelo mundo. Para driblar essa questão, fará ações isoladas em pontos turísticos e até em treinos do Brasil.

Isso já tinha acontecido no Mundial da Rússia, quando ele foi febre entre os torcedores que estavam por lá - e também entre os que assistiam pela televisão ou curtiam tudo via memes.

Como nasceu o Canarinho Pistola

O Canarinho Pistola se tornou o mascote oficial do Brasil em 2016. Sua cara amarrada e embaixadinhas caíram no gosto dos brasileiros e ele se tornou figura obrigatória nos jogos.

Segundo a CBF, ele foi inspirado em mascotes que fazem sucesso ao redor do mundo, como o Benny, do Chicago Bulls.

O novo Canarinho começou a aparecer no site da CBF sem um anúncio oficial e chegou quatro meses depois do treinador Tite assumir o comando da seleção.

Um dos dois, certamente, trouxe sorte para a seleção. O Brasil disputava as eliminatórias sul-americanas, que valiam vaga na Copa de 2018, e, classificada em sexto lugar, a seleção ficaria de fora do mundial. Mas, foi então que o time deslanchou e teve quatro vitórias seguidas.

Menos de uma semana depois da aparição pública do novo canarinho, o Brasil garantiu sua vaga na Copa. Coincidência?

O MELHOR DOS MEMES

O canarinho pistola logo fez sucesso nas redes sociais com sua cara séria que atiçou o interesse e a curiosidade até de quem não é fã de futebol. Surgiram memes e perfis extra oficiais do novo mascote no Instagram e no Twitter, e rapidamente ele ganhou o apelido de "Pistola".

A CBF trata o personagem com zelo e se esforça, por exemplo, para não revelar a identidade de quem está por trás da fantasia, para a tristeza dos jornalistas que adorariam bater um papo com a figura.

Trata-se de um funcionário/a da EA, empresa de promoção e marketing que trabalha com a seleção, que se aproximou dos jogadores e é tratado com muito carinho pela equipe.

Já levou dura da polícia

Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o Canarinho Pistola foi o grande personagem da chegada da seleção brasileira a Moscou. Só que ele se excedeu um pouco e acabou levando uma bronca do policial que fazia a segurança do local.

Depois de subir em um canteiro para se aproximar da grade que separava os torcedores, o Canarinho Pistola foi afastado pelo policial, e a imagem correu a internet. Muita gente achou que ele foi preso, mas na verdade foi só uma advertência.

Logo depois, ele já estava de volta para animar a festa. Mesmo assim, a internet se mobilizou para pedir a liberdade da mascote, que já estava proibida de frequentar ambientes da Fifa durante a Copa na Rússia.

CHAMOU A TAPIOCA NO PASSINHO

Enquanto ele não dá as caras oficialmente, há quem diga que ele foi flagrado desafiando "aquela tapioca flutuante para guerra de passinho", que é como os brasileiros andam chamando a mascote La'eeb.

E quando surgiu a onda de adesão ao Koo, rede social que ganhou notoriedade entre os brasileiros nos últimos dias, diante dos rumores de um fim do Twitter, também houve quem visse parentesco.