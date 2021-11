Esporte Caio Vinícius quer Goiás com a mesma pegada diante do Remo Volante esmeraldino valoriza dedicação da equipe em vitória sobre o Coritiba e quer manutenção desse espírito

De volta ao time titular do Goiás, o volante Caio Vinícius espera que o Goiás mantenha o nível de concentração e empenho que demonstrou contra o Coritiba de olho na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 22 anos, elogiou a postura do Goiás diante do Coritiba, valorizou o papel da torcida na Serrinha e espera que o time esmeraldino mantenha o ...