Esporte Calderano vira 4º do mundo e busca medalha inédita no Mundial Brasileiro vai participar, a partir desta quarta-feira (24), do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa já como o 4º colocado no ranking mundial. Ele só fica atrás dos chineses Fan Zhendong , Ma Long e Xu Xin

No papel, o sonho de uma inédita medalha em Mundiais de Tênis de Mesa está cada vez mais perto. Na prática, isso será testado a partir desta quarta-feira (24), quando Hugo Calderano, agora o quarto colocado do ranking mundial, faz sua estreia na edição 2021 do Campeonato Mundial da modalidade, nos Estados Unidos. Antes de a competição começar em Houston, nesta terça ...