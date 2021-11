Esporte Calendário limita foco da seleção a 'europeus' nos primeiros jogos de 2022 Diferentemente de outros anos, onde os primeiros compromissos da temporada aconteceram só em março, o cronograma de partidas do ano da Copa do Mundo do Catar tem tarefas a cumprir já em janeiro

Concluído o calendário da seleção brasileira em 2021 com empate contra a Argentina, a comissão técnica já vai virar a chave nas próximas semanas para o começo de 2022. Diferentemente de outros anos, onde os primeiros compromissos da temporada aconteceram só em março, o cronograma de partidas do ano da Copa do Mundo do Catar tem tarefas a cumprir já em janeiro. E esse...