O São Paulo venceu o Athletico por 4 a 0 na noite deste domingo (10), no Morumbi, em duelo que marcou a estreia das duas equipes no Brasileirão 2022. Três gols foram marcados por Calleri e outro por Luciano.

No primeiro, Rafinha alçou a bola na área, Eder deu uma casquinha e Khellven deixou nos pés do centroavante argentino ao tentar dominar para cortar. Depois, foi a vez de Welington levantar na área na medida para o argentino vencer a marcação e cabecear para o gol. No terceiro, o goleiro Bento afastou de soco mal, a bola ficou pipocando na área e Calleri girou bonito para as redes. Luciano fechou a conta de cabeça após cruzamento de Toró.

O Tricolor paulista volta a campo nesta quinta-feira (14) para enfrentar o Everton de Viña del Mar (CHI), pela Copa Sul-Americana. Já os paranaenses têm pela frente o The Strongest (BOL), também na quinta-feira, na Arena da Baixada, pela Libertadores.

O São Paulo dominou o jogo por completo e mal foi ameaçado pelo Athletico. O primeiro gol saiu aos 19 minutos da primeira etapa em erro de corte de Khelvenn após cruzamento de Rafinha. Calleri não perdoou e abriu o marcador.

Já no segundo tempo, o argentino faria mais dois: aos 7, completou cruzamento de Welington; aos 25, aproveitou corte mal feito por Breno e a bola pipocando na área para girar batendo bonito para as redes.

Ainda deu tempo para Luciano fechar o marcador após cruzamento de Toró, aos 29 minutos da segunda etapa.

O São Paulo que vencia e convencia no estadual foi visto uma vez mais em campo no Morumbi. Depois da derrota acachapante na final do torneio e dos reservas entrarem em campo na Sul-Americana, os titulares do time dominaram completamente o Athletico-PR e não tiveram dificuldades para golear a equipe adversária. Destaque para as movimentações ofensivas de cruzamento e infiltração do centroavante, que fizeram Calleri marcar três vezes.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 4 x 0 ATHLETICO

Campeonato Brasileiro - 1ª Rodada

Data: 10/04/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira (ambos RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Amarelos: Alisson, do São Paulo; Pedro Henrique e Vitor Bueno, do Athletico

Gols: Calleri, aos 19 minutos do primeiro tempo, aos sete do segundo tempo e aos 25 minutos do segundo tempo; e Luciano, aos 29 minutos do segundo tempo, para o São Paulo.

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo, Welington; Pablo Maia, Nikão (Toró), Igor Gomes (Andrés Colorado), Alisson (Talles Costa); Éder (Luciano) e Calleri (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven (João Vialle), Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans (Marlos); Cuello (Vitinho), Marcelo Cirino e Vitor Bueno (Canobbio). Técnico: Alberto Valentim.