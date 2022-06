Esporte Camaleão faz duelo direto para se distanciar do Z-4 Aparecidense enfrenta o São José-RS e quer deslanchar na competição nacional

A Aparecidense tenta dar mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento da Série C, neste domingo (5), a partir das 18 horas. O Camaleão enfrenta o São José-RS, pela 9ª rodada da competição, no Estádio Anníbal Batista de Toledo.O time goiano começou a rodada na 15ª posição, com 9 pontos. Três à frente do Altos-PI, que iniciou a jornada na 17ª colocação, a prim...