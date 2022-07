Num rendimento físico considerado surpreendente e de muita resistência física, os 22 atletas da 29ª Caminhada Ecológica reduziram em 40 minutos o tempo previsto nos 44km, da Cidade de Goiás até o ponto de chegada do trecho da manhã do terceiro dia do projeto. local foi o Bar Garça Branca, antes de Faina.

A previsão inicial seria de chegada às 11h45, mas os atletas aceleraram e fecharam o percurso com antecedência. Assim, ganharam tempo extra para aproveitar um pouco mais as cachoeiras e outras belezas do Campos da Paz.

Depois do descanso e almoço, à tarde retornaram à estrada para terminar o terceiro dia de estrada. "Os atletas andaram muito bem e, melhor ainda, tiveram poucas lesões. Isso mostra que estavam bem preparados desde a seletiva", avaliou o coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca.

Leia também:

+ Renovação e legado nos passos de sete mulheres na Caminhada Ecológica

+ Tudo sobre a Caminhada Ecológica

Entre os prêmios para compensar o esforço, houve a possibilidade de apreciarem a exuberância da Serra Dourada, desde a Cidade de Goiás, onde pernoitaram e de onde saíram às 5 horas.

Atletas e bombeiros mirins, jovens, ciclistas, moradores e os prefeitos de Faina, Paulo Roberto vieira, e da Cidade de Goiás, Aderson Gouvea, recepcionaram os 22 atletas na entrada de Faina no fechamento do terceiro dia do projeto. Já era noite quando o agrupamento caminhou pelas ruas da cidade, que é importante centro comercial e passagem dos turistas que vão na direção do Rio Araguaia.

O município tem a tradição de sempre receber bem a Caminhada Ecológica. O atleta Adenir José Santana, representante do município, teve acolhida de amigos, familiares e autoridades. Aderson Gouvea passou ao prefeito local o Troféu Jaburu.

Os atletas concluíram mais uma etapa da programação diária desta quinta-feira (21), iniciada às 5 horas na Cidade de Goiás, almoço e recepção pela Associação Campo da Paz e na entrada de Faina.

No total, foram percorridos 69 km - 44km pela manhã e 25km à tarde.

A partir da madrugada desta sexta-feira (22), os atletas percorrerão cerca de 65km, de Faina a Araguapaz, no penúltimo dia da Caminhada Ecológica.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.