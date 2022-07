O terceiro dia da Caminhada Ecológica começou, nesta quinta-feira (21), na Cidade de Goiás, às 5 horas da manhã. Os 22 atletas percorrem cerca de 45km nesta manhã, encarando a dureza e o relevo irregular da Serra Dourada.

É um dia considerado desafiador, mas que possibilita apreciar a beleza do Cerrado goiano ao longo do caminho. O almoço será servido no Campo da Paz e a recepção será à noite, na Cidade de Faina.

