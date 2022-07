O primeiro dia da 29ª Caminhada Ecológica foi marcado pelo retorno de 22 atletas - sete mulheres e 15 homens - à pista das rodovias GO-469 (Trindade a Goianira) e GO-070 (Goianira até Itauçu), em que finalizaram, na noite desta terça-feira (19), a abertura da jornada. Mais do que a retomada, a abertura significa um olhar especial de cada atleta sobre as bandeiras do projeto, como a preservação do Cerrado e a importância que precisa ser dada à recuperação da Bacia do Meia Ponte, que abastece 39 municípios e na qual estão a região metropolitana de Goiânia e cerca de 50% da população goiana.

A nascente do Rio Meia Ponte se encontra em Itauçu, na Serra dos Brandões, onde têm sido desenvolvidas ações como o plantio de árvores nativas para evitar erosões e a recuperação de áreas próximas para conter o assoreamento do curso d’água naquele espaço. Porém, o Rio Meia Ponte tem cerca de 500 km, atravessa uma porção do Estado na direção do Rio Paranaíba - ambos integram a Bacia do Paraná - e necessita de outras ações para que a vida nele seja preservada, além do abastecimento à população.

Cerrado e Meia Ponte se misturam e pedem socorro. Reportagens do POPULAR mostram as distorções e as ações devastadoras cometidas contra o Cerrado e outros recursos naturais. O lema da 29ª Caminhada Ecológica é “Por um Cerrado Vivo”.

“Tenho acompanhado os estudos que mostram que o Cerrado é o ecossistema que mais perdeu em áreas devastadas. É preciso fazer algo. Creio que esse nosso esforço vai nesse sentido. Cada gota de suor é derramada para brotar a vida”, pontuou o atleta e carteiro Fernando Rodrigues, de 40 anos e na segunda participação na Caminhada Ecológica. A estreia dele foi na edição de 2019, antes da pausa por causa da pandemia do coronavírus.

“O agro é importante para a economia e sabemos que gera riquezas, mas a vida também tem muita importância e precisa ser preservada”, completou Fernando, que mora em Aparecida de Goiânia e tem a coincidência da representatividade da Bacia do Meia Ponte. “Nós dependemos dela para sobreviver. Por isso, temos de seguir nesse sentido, de reivindicar que seja preservado”, completou Fernando.

Um dos estreantes da Caminhada Ecológica é o atleta Carlos Souza Santana, que é segurança no TRT e também vive na região metropolitana de Goiânia, em Aparecida de Goiânia. “Posso dizer que o Cerrado é muito bonito, a vida nele precisa ser respeitada. Durante o trajeto que fiz hoje (terça 19), vi tamanduá, cachorro, gato e outros animais mortos na pista ou na beira da estrada. Isso é muito negativo. Um dos meus objetivos na Caminhada Ecológica é conhecer um pouco mais dessa parte do Estado, até Aruanã. É Cerrado e temos de ter mais carinho com ele”, comentou Carlos Souza, que é natural de Jaraguá.

Filho do Cerrado e nascido em Faina, Adenir José Santana conhece muito bem as belezas e as riquezas do Cerrado. É um apreciador de frutos típicos como mangaba, pequi, cajuzinho do cerrado, murici. Estava à espera da oportunidade de encontrar novamente uma mangabeira pelo caminho para apreciar o sabor da fruta. “O Cerrado está perdendo estas espécies. Há muitas queimadas na seca, desmatamento. Isso destrói o Cerrado. Precisamos também cuidar das nascentes. Em Faina, há rios e córregos que estão secando nessa época do ano”, citou Adenir Santana, que está completando a 13ª participação no projeto.

A atleta Rosana Corrêa é uma das mais experientes na iniciativa. Sempre segurando o terço, ela tem um olhar sobre o significado de se preservar os recursos naturais. “Esta Caminhada vale tudo para o Cerrado. Ficamos dois anos sem participar, mas nossa volta significa que estamos mais vivos do que nunca”, ressaltou a atleta, que completa a 12ª participação.

A 29ª Caminhada Ecológica terá mais quatro dias, até a chegada à turística Aruanã na tarde de sábado (23). Nesta quarta-feira (20), os atletas deixam a região do Rio Meia Ponte e se dirigem para a Cidade de Goiás, o Rio Vermelho e a Serra Dourada. Por último, fechando o projeto, vai aparecer o Rio Araguaia, importante para o ecoturismo mas que carece de cuidados para que não perca a pujança e a vida nele existentes.

