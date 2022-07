Os atletas da 29ª Caminhada Ecológica estão na estrada para os cinco dias de percurso entre Trindade e Aruanã - a chegada será no sábado (23). Nesta terça-feira (19), o grupo de 22 atletas e todas as equipes de apoio que fazem o evento funcionar deixam Trindade, por volta de 5 horas, e chegam a Itauçu.

A benção do padre João Paulo, na Basílica de Trindade, seguida do primeiro aquecimento dos 22 atletas - sete mulheres e 15 homens -, marcaram a largada da 29ª Caminhada Ecológica em Trindade.

Assim como o missionário Redentorista Jefferson Nunes pregou na homília na celebração de segunda feira (18), o padre João Paulo voltou a abordar a Encíclica do papa Francisco, que tem como um dos princípios a ecologia integra. "A caminhada de vocês não é uma caminhada qualquer. Não se trata só de um gesto de amor, mas de defesa da vida", disse o padre João Paulo, que fez a benção simbólica da água que vai tirar a sede dos atletas durante os cinco dias do projeto.

Depois, os atletas e membros das equipes de apoio fizeram uma prece sob o altar do Divino Pai Eterno antes da largada, às 5h19, rumo à primeira parada, para o café da manhã, em Goianira, às 8h30.

Leia também:

+ Conheça o perfil do grupo de atletas da 29ª Caminhada Ecológica

+ Tudo sobre a Caminhada Ecológica

Goianira foi o primeiro ponto de parada para os 22 atletas da Caminhada Ecológica. Recepcionados por moradores, atletas mirins e autoridades locais, o grupo chegou ao Centro Escolar às 8h40.

Pausa para o café da manhã sortido e preparado para atender ao desempenho físico dos atletas. O prefeito Carlos Alberto Andrade, o Carlão, recebeu o Trofeu Jaburu do prefeito de Trindade, Marden Júnior.

Na solenidade, uma homenagem: o coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca, recebeu o título de Cidadão Goianirense, concedido pela Camara Municipal. "Goianira tem o prazer de sempre receber a Caminhada Ecológica. Que vocês possam levar adiante a mensagem de defesa do Cerrado e da vida", disse Carlão durante a recepção.

Na segunda solenidade de recepção durante o primeiro dia da 29ª Caminhada Ecológica, os 22 atletas foram recebidos por moradores, atletas mirins e autoridades de Brazabrantes. Recepção bem goiana, às margens da rodovia GO-070, com mais um reforço na alimentação dos atletas.

O prefeito José Tomé Correia Filho, o Zé da Gueroba, saudou os participantes. "Novamente, é uma honra receber os atletas que fazem parte deste projeto tão importante para Goiás" disse o prefeito de Brazabrantes. Ele recebeu do prefeito de Goianira, Carlos Alberto Andrade, o Trofeu Jaburu. O município também concedeu ao coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca, o título de Cidadão Brazabrantino.

Os atletas mirins de Caturai foram até a pista da rodovia GO-070 para a terceira recepção do dia aos 22 atletas da Caminhada Ecológica. Ao lado do Bairro Novo Horizonte e moradores da localidade, a terceira alimentação estava garantida, também à base de frutas.

A prefeita de Caturai, Divina Aparecida Aparecida Aparecida Aparecida Aparecida Zago recebeu o Trofeu Jaburu do prefeito de Brazabrantes, José Tomé Filho. "Vocês são muito importantes para a preservação do Cerrado e do Rio Araguaia", disse Divina Zago. Os atletas fizera o plantio de mudas de árvores na entrada do Setor Novo horizonte.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.