Atletas e membros das equipes de apoio que estarão na 29ª edição da Caminhada Ecológica passam, neste sábado (16), por testes de Covid-19. A testagem é parte da preparação para o evento, cuja largada será dia 19, às 5 horas da manhã, na rampa do Santuário Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade.

Neste sábado (16), a testagem foi feita na PUC Goiás na maioria dos envolvidos. Uma pequena parte, os atletas que moram no interior, vai passar pela testagem nesta segunda-feira (18), em Trindade.

Após duas temporadas sem ser realizada por causa da pandemia de coronavírus, a Caminhada Ecológica está de volta para sua 29ª edição. Serão 310 km percorridos por 29 atletas e integrantes de equipes de apoio até o banho nas águas do Rio Araguaia, em Aruanã, no próximo sábado (23).

A Caminhada Ecológica será retomada com a presença de 24 atletas - 17 homens e 7 mulheres -, além dos envolvidos na realização do evento. Serão cerca de cem pessoas reforçando a importância de a iniciativa idealizada por Antônio Firmino de Lima, o Seu Donca, se manter cada vez mais viva e deixar o legado.

Além dos testes, um protocolo especial será seguido nos próximos dias e todos os participantes precisaram apresentar cartão de vacinação com o ciclo completo. Uso, troca e descarte de máscaras estão entre as obrigações de cada envolvido no projeto.

