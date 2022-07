Esporte Caminhada Ecológica: atletas mantém marca positiva e partem rumo a Aruanã Os 21 atletas percorreram o trecho entre Araguapaz até Bambu em 5h57min, descansam e vão para Aruanã no último dia do evento

Pela terceira manhã seguida, os atletas fecharam o percurso do último dia da 29 Caminhada Ecológica, neste sábado (23), antes do tempo previsto. Os 21 atletas - 14 homens e sete mulheres - conseguiram fazer os 41,8 km, de Araguapaz até o ponto do Bambu, em 5h57. A chegada estava prevista para 11h40, mas às 11 horas o grupo estava no local para festejar o ...