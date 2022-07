A Caminhada Ecológica do Grupo Jaime Câmara chega a sua 29ª edição com o tema “Por um cerrado vivo”. Em cinco dias, os participantes vão percorrer mais de 310 quilômetros por 11 cidades: Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Goiás, Faina, Araguapaz e Aruanã. A largada oficial serà realizada em Trindade, na terça-feira (19).

A Caminhada retorna após dois anos de paralisaçāo devido à pandemia. Os atletas têm o desafio de alertar a população para a preservação da fauna e flora do Cerrado, um dos biomas mais importantes do mundo. Os 24 atletas, sete mulheres e 17 homens, farão o percurso acompanhados por uma equipe de suporte, que prestará auxílio durante todo trajeto. Nas cidades onde os atletas vão passar a noite, além da tradicional solenidade de passagem do troféu Jaburu, haverá um show com a cantora Maíra Lemos.

Cerrado

É no Cerrado que se encontram oito nascentes das 12 bacias mais importantes para o fornecimento de água e energia no Brasil. Além dos riscos de secar as nascentes, o desmatamento tem acelerado a extinção de mais de mil espécies de animais e plantas, além da perda de 8.531 quilômetros quadrados de vegetação nativa nos últimos quatro anos.

Ao desmatar a vegetação nativa, as raízes profundas do bioma – que fazem com que ele seja conhecido como “floresta de cabeça para baixo” – também são perdidas, tendo como consequência menor disponibilidade de distribuição de água e geração de energia para o Brasil. Além disso, dados da Organização Conservação Internacional estimam que, caso o processo de devastação continue, as reservas do bioma durarão somente até 2030.

Confira abaixo a programação completa do evento.

CRONOGRAMA - XXIX CAMINHADA ECOLÓGICA

16/07 - Sábado

- Das 08 às 09h: Testagem COVID-19 Atletas no Anfiteatro do GJC.

- Das 09h às 11h: Testagem COVID-19: Equipe técnica / Apoio no Anfiteatro do GJC.

18/07 – Segunda-feira

- 13h: Congresso Técnico no Sesc Faiçalville

- 15h: Saída de Goiânia em direção a Trindade

- 16h: Chegada no trevo de Trindade

- 16h30: Inauguração monumento Caminhada Ecológica em Trindade

- 19h: Missa na Matriz de Trindade

- 20h: Jantar solene

19/07 – Terça-feira

- 05h: Saída da Basílica

- 08h15: Chegada em Goianira

- 09h: Passagem no trevo de Brazabrantes

- 09h50: Passagem no trevo de Caturaí

- 12h: Chegada na praça em Inhumas

- 18h30: Chegada em Itauçu

20/07 – Quarta- feira

- 05h: Saída de Itauçu

- 08h30: Chegada em Itaberaí

- 12h15: Chegada na Casa da Dona Maria (Rio Uru)

- 18h30: Chegada no Trevo de entrada da Cidade de Goiás

21/07 – Quinta- feira

- 05h: Saída da Cidade de Goiás

- 12h15: Almoço no Campo da Paz (Faina)

- 18h30: Chegada em Faina

22/07 – Sexta- feira

- 05h: Saída de Faina

- 12h: Almoço no Campo da Paz (Faina)

- 17h30: Chegada no Trevo da Polícia Rodoviária de Araguapaz

- 19h: Chegada na cidade de Araguapaz

23/07 – Sábado

- 05h: Saída de Araguapaz

- 11h30: Parada na Fazenda Mauruana

- 16h30: Chegada no Trevo do Aeroporto de Aruanã

- 17h45: Chegada em Araunã no Rio Araguaia

