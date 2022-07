Trindade, a Capital da Fé, marca a largada da 29ª Caminhada Ecológica, na madrugada desta terça-feira (19). Antes de os 22 atletas – 7 mulheres e 15 homens - pegaram a estrada rumo a Aruanã, todos foram recepcionados na cidade pelo prefeito, Marden Júnior (Patriota), na tarde desta segunda-feira (18).

Marden Júnior recebeu os atletas e membros das equipes de apoio na porta do Centro Administrativo e caminhou ao lado deles até a Praça Constantino Xavier, enquanto a banda da Polícia Militar abria o trajeto. Além de Marden Júnior, o prefeito de Faina, Paulo Roberto Vieira, também se fez presente – Faina recebe os atletas nesta quinta-feira (21).

Trindade é representada pelos atletas Esmeraldo Filho, atualmente secretário da Agricultura, e Juraci Rodrigues da Silva.

Marden Júnior fez homenagem aos atletas, coordenadores de equipe e personalidades ligadas à Caminhada Ecológica, presenteando-os com uma réplica do Medalhão do Divino Pai Eterno.

Coordenador da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca também presenteou o prefeito da Cidade Santa com um troféu alusivo ao projeto. Além disso, passou ao gestor o Troféu Jaburu, um dos símbolos do projeto e que, a partir desta terça-feira (19), também passará pelas mãos dos prefeitos de Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas e Itauçu, onde os 22 atletas fecham o primeiro dia da Caminhada Ecológica à noite, na praça central.

“Não basta você ver, você tem de viver”, disse Marden Júnior, ao agradecer a presença do evento na Cidade Santa. Professor de Educação Física, Marden Júnior se lembrou de ter acompanhado a movimentação da Caminhada Ecológica há alguns anos. Assim, pôde saber como funciona o projeto, viu de perto as dores dos atletas, o tratamento dispensado a cada um deles.

Para comemorar a 30ª edição do evento, no próximo ano, o prefeito de Trindade garantiu a inauguração do Monumento da Caminhada Ecológica próximo ao viaduto que será construído na entrada da cidade, próximo ao Portal da Fé.

Segundo Mardem Júnior, o projeto está pronto e a peça será semelhante à esculpida e instalada em Aruanã, às margens do Rio Araguaia. Além disso, ele também vai criar um espaço, em acrílico, para guardar o Troféu Jaburu.

O símbolo do projeto ficará instalado na Casa da Cultura de Trindade, centro de visitação dos romeiros e turistas que visitam a cidade durante toda a temporada. Recentemente, a Capital da Fé voltou a ter as celebrações da Romaria do Divino Pai Eterno, após dois anos, por causa da pandemia do coronavírus.

Em Trindade, os atletas caminharam cerca de um quilômetro ao som da banda da PM. É o primeiro encontro do grupo que passou pela seletiva, há cerca de um mês. As mulheres conduziram a bandeira durante o trajeto. A presença de sete mulheres entre os atletas – três são estreantes no projeto – é uma das grandes novidades da 29ª Caminhada Ecológica. É o maior número em uma só edição.