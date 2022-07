Os 22 atletas da 29ª Caminhada Ecológica receberam, na centenária Matriz de Trindade, as bençãos do Divino Pai Eterno. Simbólica, a missa foi celebrada pelo missionário Redentorista Jefferson Nunes. Entre os temas abordados por ele na homília, houve a lembrança à Encíclica "Louvado Seja", documento em que o Papa Francisco chama a atenção para a ecologia e a vida na terra, tratada como "nossa casa comum".

Na diretriz da Enciclica, há dois pontos básicos, segundo o missionário Redentorista e que leva à reflexão: é preciso ter um olhar para a ecologia de maneira interligada e a missão de todo ser humano atuar como um guardião da criação. São reflexões que casam com o projeto da Caminhada Ecológica, de defesa da vida e preservação dos recursos naturais.

A " nossa casa comum" é uma lição e bandeira que os 22 atletas - 7 mulheres e 15 homens - levarão durante cinco dias e 310km, a partir da madrugada desta terca-feira (19) e até sábado (23), em Aruanã. Além dos atletas, a celebração teve a presença das equipes de apoio, organização, familiares de alguns atletas, devotos da comunidade, romeiros que se encontram em Trindade. Além deles, o prefeito de Trindade, Marden Junior (Patriota), secretários e outras autoridades políticas foram à missa.

A atleta Rosana Corrêa Costa repetiu o ritual de outras edições do projeto: levar o terço para ser abençoado e que o acompanha durante os dias de peregrinação na estrada. "Uma boa Caminhada para os que vão", direcionou o missionário Jefferson Nunes aos participantes da 29ª Caminhada Ecológica ao final da celebração concorrida na matriz da cidade do Barro Preto, como Trindade era conhecido no passado.

A abertura da Caminhada Ecológica marca o encontro da força do turismo religioso com o ecoturismo em Goiás.

