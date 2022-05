Após dois anos, a Caminhada Ecológica está de volta e chegará à 29ª edição rejuvenescida. Para cumprir as etapas de preparação e organização do projeto, será realizada neste sábado (4 de junho) e no domingo (5 de junho) a seletiva para os interessados em participar da Caminhada Ecológica.

Estar bem preparado e ter resistência física são critérios para os candidatos, mas antes de mais nada é necessário se inscrever para a seletiva - as inscrições são gratuitas e terminam nesta quinta-feira (2), ao meio-dia. O atleta precisa cumprir alguns requisitos para que possa confirmar a presença na seletiva agendada ao fim de semana, como estar apto com a documentação médica exigida e cumprir os itens do regulamento.

A etapa seletiva será realizada no Parque Macambira Anicuns, que tem traçado plano e fica num local arborizado. “A seletiva serve para avaliar individualmente os atletas para que tenhamos a exata noção de como poderá se comportar durante a Caminhada Ecológica”, disse o coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso da Fonseca. No local, há postos de hidratação, acompanhamento médico e a fiscalização da equipe de Educação Física. Cada participante precisa chegar às 7 horas para colocar o chip.

A prova simula parte do que o atleta encontra durante os cincos dias do projeto, como se aquecer e caminhar durante a madrugada, estar bem aquecido, se alimentar bem e se hidratar no decorrer do percurso, lidar com as dores musculares. Mas, para a seleção, a recomendação técnica é de que os atletas diminuam a intensidade dos treinos, façam o chamado polimento e procurem descansar para a disputa da seletiva.

A 29ª Caminhada Ecológica está agendada para os dias 18 a 23 julho. Até este período, as etapas são: inscrição e seletiva (início de junho). Depois, os atletas selecionados serão convocados para a realização de exames médicos e laboratoriais e a avaliação cardiológica, que também são critérios para a participação no evento. A 29ª Caminhada Ecológica é realizada pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) e tem como princípios básicos a preservação da natureza, a defesa do bioma Cerrado e do Rio Araguaia.

Confira mais detalhes:

Período de inscrição: até o meio dia de quinta-feira (2 de junho)

O que é preciso: Atestado médico, Comprovante de Vacinação Nacional da Covid 19 e estar de acordo com o Termo de Responsabilidade contido do regulamento do evento

Quando será: sábado (4 de junho) e domingo (5 de junho).

Onde será: Alameda Andrelino de Morais, no Parque Macambira-Anicuns, no Setor Faiçalville (Goiânia-GO). O local fica próximo ao Sesc Faiçalville

Como será: é preciso percorrer 15 voltas no circuito em cada período. No sábado (manhã, das 8 às 12 horas, e à tarde, das 14 às 18 horas). Domingo (de manhã, das 8 às 12 horas). Cada etapa tem cerca de 28km

Critério: Tempo máximo de 3h40min p/ homens (sábado, em cada período) e 3h50min (domingo). Para as mulheres, 3h50min (sábado, em cada período) e 4 horas (domingo)

Faixas etárias: Categorias A (18 a 30 anos), B (31 a 41 anos), C (42 a 55 anos), D (56 a 60 anos), E (61 anos acima)

Vagas: 29 (25 p/ homens e 4 p/ mulheres). Há vagas p/ atletas dos 11 municípios percorridos pela Caminhada Ecológica, mas só serão preenchidas se cumprirem o regulamento

Como se inscrever: no site www.caminhadaeco.com.br