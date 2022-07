Uma ação realizada pela prefeitura de Itauçu, cidade destino do primeiro dia de Caminhada Ecológica, e que contou com a presença de Adão Lino,ex-atleta do projeto que representou o município durante algumas edições, foi a soltura de cinco mil alevinos. Metade foi de lambaris e a outra metade, 2,5 mil, foi de piaus. Os alevinos foram soltos no leito do Rio Meia Ponte, que nasce na Serra dos Brandões e corta o perímetro urbano da cidade.

Adão Lino teve a companhia do atleta Esmeraldo Filho. Para ambos, um gesto que tem simbolismo mas se mostra prático na tentativa de reconstituir a vida no curso natural de um das mais importantes bacias do Estado.

"Para nós, foi muito importante uma ação como essa. Estamos tentando preservar as nascentes da Meia Ponte. Fizemos o plantio de árvores nativas, há o trabalho de contenção de erosões e construção de curvas de nível para diminuir a força das enxurradas. Mas precisamos do apoio da sociedade. Os produtores rurais que têm terras cortadas pelo Meia Ponte também precisam se engajar nessa causa", comentou o vice-prefeito de Itauçu, Clayton Lino.

Segundo ele, foram plantadas recentemente cerca de três mil mudas de árvores nativas no território do município. Ele reconhece que na parte inicial do Meia Ponte os projetos do poder público precisam estar voltados para a reconstituição da vegetação às margens do rio, assim como do entorno da bacia. A outra parte seria a contenção dos resíduos jogados no curso d'água e que tiram a vida das espécies vegetais e animais, como os peixes.