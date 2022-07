No segundo dia da 29ª Caminhada Ecológica, nesta quarta-feira (20) os 22 atletas deixam Itauçu e chegam à Cidade de Goiás. Um momento importante na retomada do projeto após dois anos é o reencontro com a casa de Maria do Uru, madrinha da Caminhada Ecológica que morreu em 2017 e que continua representada pelos filhos, filhas e outros familiares.

À noite, haverá a recepção na Cidade de Goiás, no Mercado Municipal.

