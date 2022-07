Maria de Lurdes Rodrigues, a Maria do Uru, completaria 100 anos no dia 26 de março. Partiu antes, em 2017, aos 95 anos, mas deixou o legado da hospitalidade na casa dela, às margens do Rio Uru, na divisa dos municípios de Itaberaí e Cidade de Goiás. O local segue como parada obrigatória da Caminhada Ecológica, que está em sua 29ª edição e, nesta quarta-feira (20), viveu seu segundo dia, entre Itauçu e a Cidade de Goiás.

Maria do Uru chamava cada atleta de “beija-flor”, fazia questão de receber, benzer e abrir as portas da casa, do quintal e das águas geladas do Uru, ao fundo da propriedade, para que os atletas se banhassem e curassem as feridas e o cansaço. O almoço tradicional, a presença de alguns dos filhos e netos da prole deixada por Maria do Uru reavivam o legado da “madrinha da Caminhada Ecológica”.

Cerca de 200 pessoas, entre os participantes da Caminhada Ecológica, familiares, vizinhos e convidados estavam presentes ao local nesta quarta-feira (20). A família recebeu um troféu das mãos do coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso da Fonseca. O gestual de jogar pipoca para cima e na direção dos atletas foi repetido pelas filhas.

Os quadros e fotos das edições passadas da Caminhada Ecológica continuam na parede da área que dá para o quintal, cortado por uma rego d´água. “A casa da madrinha continua sendo o ninho dos beija-flores”, disse uma das filhas, Maria Rodrigues, durante a homenagem.

Na parada no local, houve almoço, banho de rio, descanso na sombra das árvores frutíferas, tratamento e recuperação dos atletas, fotos e lanche da tarde, regado a biscoitos, alguns doces, bolos e frutas. Na entrada da propriedade, às margens da GO-070, há uma placa em homenagem à madrinha e o monumento da Caminhada Ecológica, com o Troféu Jaburu estilizado em chapa de aço.

Neste ano, dos oito filhos vivos de Maria do Uru, seis estavam presentes, assim como duas netas e dois bisnetos. Alguns atletas se encantaram com alguns objetos antigos de Maria do Uru, enquanto outros tiraram o cochilo no quintal.

A jornada da Caminhada Ecológica continua até sábado (23), em Aruanã. Nesta quinta-feira (21), o trecho percorrido será entre a Cidade de Goiás e Faina.