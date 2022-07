Em noite de homenagens dos 21 atletas da Caminhada Ecológica para um atleta do projeto que não pôde estar presente, Araguapaz fechou o penúltimo dia do evento na noite desta sexta-feira (22), na praça central da cidade.

O homenageado foi o atleta Idelfonso Ferraz de Lima, que passou pela seletiva, em junho. Porém, teve um acidente de trabalho que comprometeu a visão do olho esquerdo.

Fonso, como é chamado pelos colegas de projeto, teve de passar por cirurgia, está em fase de recuperação e só deve voltar a treinar dentro de cinco a seis meses.

Usando óculos escuros, o representante de Araguapaz recebeu o troféu dos atletas João Batista (Aruanã) e Sandra Luiza (Goiânia) sob aplausos dos parceiros e de amigos da cidade.

"Vou estar no próximo ano", previu o veterano atleta, há 15 anos inserido no projeto. Além da homenagem a Idelfonso Ferraz, o prefeito de Faina, Paulo Roberto Vieira, entregou ao prefeito de Araguapaz, Gabriel Fornirles, o Gabriel do Espanhol, o troféu Jaburu, símbolo da caminhada Ecológica.

Neste sábado (23), Gabriel do Espanhol vai entregá-lo ao prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho, no encerramento da 29ª edição.

Os atletas sempre curtem a chegada a Araguapaz, por causa da receptividade local. Araguapaz é a junção de água, ar e paz. Depois da recepção, os atletas jantaram na cidade, enquanto a cantora Maíra Lemos se exibia no último show dela durante a Caminhada Ecológica, que teve apresentações em Itauçu, Cidade de Goiás e Faina antes do show em Araguapaz.

Neste sábado (23), os 21 atletas - 14 homens e 7 mulheres - deixam Araguapaz às 5 horas em meio ao trânsito intenso de turistas rumo a Aruanã, onde chegam à tarde para o desfile pelas ruas da cidade e o tão esperado mergulho nas águas geladas do Rio Araguaia, antes do pôr do sol. Ali, lavam a alma, curam as dores e feridas já prevendo a participação na 30ª edição do projeto, no próximo ano.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.