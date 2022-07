No quarto e penúltimo dia de Caminhada Ecológica, os atletas superaram uma vez mais o tempo previsto para o fechamento da primeira parte do penúltimo dia da 29ª edição do projeto. A previsão de chegada ao Ribeirão do Cavalo Queimado era às 11 horas, mas os 21 atletas fecharam os 38km de Faina até o ribeirão às 10h10.

O coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca, elogiou novamente o desempenho do grupo. Os atletas almoçam no Campo da Paz, em Faina. À tarde, às 16 horas, voltam ao ponto de origem para fechar os 18km até Araguapaz.

O atleta Rildo José dos Santos pediu para voltar a Goiânia. Ele está sofrendo com excesso de bolhas nos pés. Com isso, restam 21 atletas,no projeto.

A atleta Sandra Luiza cumpriu a promessa de levar um conjunto de roupinhas para vestir uma boneca que ela encontrou no povoado do Tiririca, em 2019. A boneca ficou conhecida por Sandra das Estradas e a roupinha tem um short verde e uma camiseta amarela bordada com as palavras Caminhada Ecológica.

