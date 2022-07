Sete mulheres, três delas estreantes, significam novidade e renovação na 29ª Caminhada Ecológica, que chegou à Cidade de Goiás no inicio da noite desta quarta-feira (20), percorrendo as ruas de pedra da cidade que se tornou Patrimônio Histórico da Humanidade há 20 anos. Houve a recepção aos 22 atletas que percorrerão 310 km entre Trindade e Aruanã.

Em meio à exuberância do que ainda resta do Cerrado e à presença marcante da Serra Dourada a partir do entorno da antiga capital goiana, aparece com destaque a presença feminina. As sete atletas da atual edição não querem competir com os colegas, apenas deixar o legado e o incentivo à presença de mais mulheres no projeto.

Euzimar Silvania da Silva, Lilian da Silva Lemes Santos e Lucilene Reges Oliveirão estão no projeto pela primeira vez. São estreantes e engrossam o pelotão feminino, composto também pelas atletas mais experientes. Patricia Gomes Fonseca, Rosana Corrêa Costa, Sandra Luiza Rodrigues Belchior e Suedina Gouveia Assis têm história de vida de superação e presença no esporte.

Suedina Gouvêa e Sandra Luiza, por exemplo, treinam com algumas das novatas e incentivam a presença delas na Caminhada Ecológica. Todas esperam plantar uma semente que resulte na presença de mais mulheres nas próximas edições.

Lilian Santos, por exemplo, tem história de ligação com o esporte. Casada com o ex-jogador do Atlético-GO, Anderson Jota, que iniciou a carreira no Dragão no início da década de 1990, a estreante queria participar em 2019, última edição do projeto antes da pandemia.

Durante os treinos para a seletiva daquele ano, Lilian teve um problema no quadril e precisou se recuperar. Depois, esperou pelo retorno da Caminhada Ecológica em 2022. “Era o meu sonho”, resumiu a atleta que, em 2019, após ficar fora da seletiva, foi a Aruanã esperar pela chegada dos atletas daquela edição nas águas do Rio Araguaia.

Agora, no sábado (23), ela pretende se banhar com os demais colegas do grupo e das equipes de apoio no leito do Araguaia. “Sempre dizia para mim: ‘eu vou’. Agora, estou gostando de tudo que tenho visto, aprendido, durante estes (dois) dias”, comentou Lilian, mãe de duas filhas casadas e que ajudam o pai, Anderson Jota, no projeto social Associação Resgatar, que tem cerca de 200 crianças e adolescentes que treinam futebol e têm auxílio no lanche e no corte de cabelo.

A iniciativa rendeu a formação do time do Bairro Santa Luzia, campeão da Taça das Favelas 2021 e que revelou o jovem meia Kauê, hoje na base do Atlético-GO.

Para estrear em 2022, Lilian treinou junto com Sandra Luiza e um dos capitães da Caminhada Ecológica, Marcelo Marciano. Treinamento duro, mas produtivo. “Quero chegar inteira. Estou aprendendo com tudo, tenho recebido muito apoio no caminho e quero estar na próxima seletiva”, projetou Lilian, que também disputa provas de rua na grande Goiânia.

O esporte é parte da rotina de Lucilene Reges Oliveira, ultramaratonista que foi se inteirando sobre o projeto da Caminhada Ecológica e decidiu se preparar para a seletiva de 2022. “Espero que o número de mulheres cresça nos próximos anos. Se estamos aqui em sete é porque conseguimos superar os índices exigidos e acreditamos no nosso potencial”, ressaltou Lucilene, chamada no grupo de Lu e que buscou ajuda da Assessoria Sua para fazer se preparar.

Por pouco, não ficou fora, porque sentiu lesão no tornozelo e teve de fazer tratamento intensivo para suportar as dores e alcançar índices da seletiva. O olhar de Lucilene é diferente para dentro do projeto. “Eu me surpreendo com o que acontece, as recepções, as passagens pelas cidades, a acolhida que tivemos”, disse a estreante.

Assim como Lu, Euzimar Silvania da Silva participa pela primeira vez. Mãe de duas filhas, Euzimar inicia os treinos às 4 ou 4h30, ainda no escuro, ao redor do zoológico de Goiânia, pois é o tempo livre que tem na agenda diária. Ela recebeu planilhas de Rosemeire Sousa, atleta que participou das edições iniciais da Caminhada Ecológica. “É a realização de um sonho. Queria ter participado antes”, disse Euzimar. Assim como ela, Rosana Corrêa inicia os treinos em Goiânia na madrugada, geralmente antes de iniciar a jornada de trabalho como diarista.

Rosana Corrêa tem 61 anos e se sente importante ao participar da Caminhada Ecológica. A atleta une o útil ao agradável, pois se vê porta-voz de um projeto e pratica esporte, vital para a saúde dela. É reconhecida por algumas pessoas por causa dos treinos na madrugada e deles não arreda pé. Também disputa corridas de rua e espera que outras mulheres possam se interessar pela Caminhada Ecológica. Se para ela nunca é cedo para treinar, para outras mulheres nunca é tarde para começar.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.