Nos dois últimos anos, o pedreiro João Batista Pereira de Souza esperou pelo retorno da Caminhada Ecológica. Só agora, com mais segurança e a vacinação, será possível retomar a iniciativa, começando pela etapa seletiva, neste final de semana - no sábado (5) e no domingo (6) - e o evento propriamente dito dos dias 19 de julho (largada em Trindade) a 23 de julho (chegada em Aruanã).

O experiente atleta sente saudade dos passos na estrada e das amizades que fez ao longo das décadas passadas, começando pela de 1990. Representante de Aruanã, João Batista é o atleta com maior número de participações no projeto - são 26 edições de passadas firmes, ficando ausente apenas de duas delas. Porém, por causa da pandemia, não foi possível promover as edições de 2020 e em 2021.

A volta da Caminhada Ecológica é um santo remédio para João Batista de Souza, de 56 anos e que cumpre os cinco dias de percurso carregando um inseparável buquê de flores, que é um presente na chegada a Aruanã às pessoas queridas e da família, como a mulher, Maria de Fátima de Assis Souza, e a filha, Maria Cecília Souza. Elas ficam à espera da chegada do atleta, às margens da água fria do Rio Araguaia, onde o banho rejuvenesce corpo e alma de cada um dos participantes no último dia, sábado à tarde, já se aproximando do pôr do sol.

“Não estava aguentando mais a saudade. Ainda bem que a Caminhada (Ecológica) está de volta agora. Conheço muitos atletas, mas só pude manter contato com eles pelo nosso grupo (de WhattsApp). Será bom revê-los, pois são meus amigos, a minha outra família”, comentou João Batista, na noite de quarta-feira (1º), já organizando a mochila para viajar até Goiânia e participar da seletiva no fim de semana.

Durante a pausa, João Batista procurou fazer os treinamentos individualmente, como estava acostumado a fazer antes, mas que se tornou um meio mais seguro ainda para passar ileso na fase dura da pandemia.

“Não foram dias fáceis para ninguém. Foi um período de medo, pois algumas pessoas que são amigas pegaram a doença (Covid-19) e morreram”, lembrou o atleta de Aruanã, que está ansioso para reencontrar a turma da Caminhada Ecológica na rua e na estrada. Os treinos isolados dele, os “longões”, foram nas rodovias para Britânia e Araguapaz e no local chamado “garrafão”, próximo a Aruanã.

Enquanto João Batista passa “sebo nas canelas”, como os atletas gostam de repetir em tom de brincadeira, uma família que se tornou integrante da Caminhada Ecológica se prepara para receber os atletas na Fazenda do Uru, às margens do Rio Uru, na divisa dos municípios de Itaberaí e da cidade de Goiás. Os familiares e amigos da madrinha do evento, Maria de Lurdes Rodrigues, se preparam para mais uma recepção às equipes de organização, trabalho e atletas. Maria de Lurdes faleceu há cinco anos, no dia 25 de abril de 2017. Porém, a madrinha dos atletas deixou o legado a cada “beija-flor”, como ela batizou cada participante.

Geralmente, cerca de 30 integrantes da família ficam à espera e ajudam a organizar a mesa farta de frutas, doces, biscoitos, sucos, o almoço. Filhas e filhos, netos, bisnetos, trinetos e tataranetos de Dona Maria do Uru voltarão a abrir as portas da casa para mais um almoço para mais de 100 pessoas, tanto das que estarão na Caminhada Ecológica como de convidados, no segundo dia do evento.

“Esperamos cada um com a receptividade de sempre. Agora, com saudades também de cada um”, afirmou Isabel Rodrigues, uma das filhas de Maria de Lurdes. Sempre que a “comitiva” chega ao ninho de beija-flores, logo se vê a procura pela bica d’água, a sombra frondosa do quintal e a água fria do Rio Uru, numa área de pedras, para o banho da tarde. Ali, também lavam calções e camisetas usados na jornada.

Na porta da fazenda, há um monumento alusivo à Caminhada Ecológica. Ele demarca a passagem dos atletas e o respeito que cada um nutre pela família de Maria do Uru. João Batista é um dos participantes que curte a natureza e a hospitalidade do local. Gosta de se banhar na água fria do Uru. A saudade dele desse ritual de passagem pelos pontos tradicionais e a receptividade das pessoas também está misturada à saudade de cada anfitrião. A Caminhada Ecológica promoverá o reencontro.

Seletiva tem 10 mulheres entre os 47 inscritos

A seletiva para a 29ª Caminhada Ecológica está agendada para ser realizada neste final de semana, em dois dias - no sábado (5 de junho) e domingo (6) -, em Goiânia. Estão inscritos 47 atletas e, como surpresa positiva, há dez mulheres na disputa da prova, enquanto que os outros (37) são homens. A organização reservou 25 vagas para a participação masculina e quatro na categoria feminina. Os participantes tiveram de apresentar documentação médica comprovando aptidão para disputa da seleção.

Para se inscrever, foi necessário apresentar atestado médico e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Há atletas inscritos de Goiânia, Trindade, Goianira, Caturaí, Cidade de Goiás, Faina, Araguapaz e Aruanã, entre outros municípios. Há vagas destinadas a cada uma das onze cidades da rota da Caminhada Ecológica, mas só serão preenchidas se o inscrito cumprir as exigências do regulamento.

Agora, a definição dos participantes será na pista da Avenida Andrelino de Morais, no Parque Macambira - Anicuns, no Setor Faiçalville, a partir da manhã deste sábado (5). Os atletas precisam estar às 7 horas na portaria do Sesc Faiçalville para a confirmação da participação e retirada do chip. Os inscritos terão um fisioterapeuta, acompanhamento médico e uma ambulância da Unimed à disposição.

A largada será às 8 horas. São três etapas: das 8 horas ao meio-dia e relargada das 14 às 18 horas (neste sábado) e o último percurso, na manhã de domingo (6), a partir das 8 horas e encerramento ao meio-dia. Cada etapa será de 15 voltas no traçado estipulado pela equipe de organização da seletiva. No local, o atleta precisa completar cerca de 28km durante cada período.

Há diferenciação de tempo para homens e mulheres: 3h40 para os da categoria masculina em cada período de sábado e 3h50 no domingo, enquanto as inscritas terão de fazer o trajeto em 3h50 no sábado e 4 horas no domingo. É a partir destes tempos e do complemento da distância que será definido o ponto de corte dos participantes. O traçado é considerado propício para aferir a capacidade dos inscritos. “É uma maneira de cada atleta também fazer uma autoavaliação sobre a capacidade de cumprir o percurso da Caminhada Ecológica, de terem uma noção se podem enfrentar as dificuldades durante cinco dias”, destacou o coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso da Fonseca. Na programação do projeto, cada atleta percorre em média 60 km diários. A 29ª Caminhada Ecológica terá a largada no dia 19 de julho (Trindade) e chegada no dia 23 de julho (no Rio Araguaia, em Aruanã).