Esporte Caminhada Ecológica terá recorde de mulheres em 2022 Presença feminina entre os selecionados para participar do projeto, em 2022, é o maior da história

Após dois dias de passadas na pista e cerca de 84 km percorridos na alameda do Parque Macambira Anicuns, no Setor Faiçalville, 24 atletas conseguiram alcançar os índices exigidos pelo regulamento da seletiva para a 29ª Caminhada Ecológica, agendada para os dias 19 a 23 de julho, no percurso de Trindade até Aruanã. Entre os selecionados, a principal novidade é o número de m...