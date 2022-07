Jogador com mais tempo de presença nos clássicos entre Goiás e Atlético-GO dos atuais elencos, o meia Jorginho acredita que a partida desta quarta-feira (13) é a maior do confronto desde 2010. "Durante doze anos, pode ter certeza que este é o maior jogo da história dos dois clubes", falou o camisa 10 em entrevista na véspera da partida.

Desde 2013, quando se transferiu para o Atlético-GO, o camisa 10 atleticano vive este momento particular do futebol goiano. Também atuou pelo Vila Nova, a partir de 2010, e disputou alguns clássicos. Neles, "já ganhei muito, mas já perdi", lembrou o jogador, que soma mais de 300 partidas pelo Dragão.

O meia define a partida entre atleticanos e alviverdes como "difícil", mas espera que o time dele vença a partida na noite desta quarta-feira (13), no Estádio da Serrinha, e garanta a classificação na Copa do Brasil. O Atlético-GO volta a encarar a Serrinha lotada, a torcida esmeraldina e o animado Goiás, que vem de vitória (2 a 1) sobre o Athletico-PR, uma das melhores equipes do futebol brasileiro na temporada.

"Jogar contra o Goiás é sempre bom, ainda mais porque sou goiano. Sou daqui, tenho familiares e muitos amigos que são torcedores do Goiás. Tem aquela rivalidade, fora de campo, que é muito bacana. Já são 12 anos disputando este clássico, que é muito difícil de se jogar", definiu o camisa 10 do Dragão, que sofreu pênaltis nas finais de 2019 (derrubado por Rafael Vaz) e 2022 (por Yan Souto).

No Goianão, Jorginho viveu no Atlético, diante do Goiás, o ambiente das finais de 2013 (alviverde campeão), 2014, 2019 e 2022 (Dragão campeão).

"Fui campeão sobre o Goiás, mas perdi (título). Espero ser vitorioso neste clássico. Durante 12 anos, pode ter certeza que este é o maior jogo da história dos dois clubes. Ainda mais na Copa do Brasil, será uma grande decisão. O jogo será muito difícil, mas estamos preparados. A torcida vai empurrar o Goiás, mas espero que possamos sair vitoriosos", disse o jogador, que estava suspenso no segundo jogo da final do Goianão, na Serrinha, onde o Dragão fez 3 a 1. Vitória e título simbólicos, segundo ele, porque foram conquistados no dia do aniverário do Atlético-GO (2 de abril) e na casa do adversário.

Como o Goiás tem uma marcação bem ajustada, Jorginho recomenda quebrar "essa barreira da parte defensiva" e também saber se defender quando o jogo exigir isso. "O Atlético-GO é garra, determinação. É jogar aquele jogo para frente e com toque de bola. É ser humilde quando precisar ser humilde. Quando atacar, ataca todo mundo; quando tiver de defender, defende todo mundo. Temos de ter os pés no chão, pois vamos ter um adversário que vive momento muito bom no Brasileiro", frisou.

Como o primeiro jogo das oitavas de final terminou com empate de 0 a 0 no Estádio Antonio Accioly, há possibilidade de a vaga ser decidida nos pênaltis se houver outra igualdade. "Viemos de dois bons resultados nos pênaltis. Na 3ª fase (Copa do Brasil), ganhamos nos pênaltis do Cuiabá-MT (5 a 3), e na Sul-Americana também. Vamos fazer nosso jogo, vamos jogar para ganhar no tempo normal. Temos de usar aquele toque de bola que costumamos fazer nos jogos dentro e fora de casa."