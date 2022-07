O técnico Jorginho comandou o último treinamento do Atlético-GO , no início da noite desta quarta-feira (6). A ausência principal foi o meia Jorginho, substituído no primeiro tempo do jogo em Assunção com um desconforto muscular na coxa esquerda. Ele passou por tratamento, já foi liberado pelo departamento médico para fazer treinos físicos, mas não participou da atividade.

Por sua vez, Jorginho, o técnico atleticano, afirmou que o camisa 10 e o meia-atacante Luiz Fernando são tratados como dúvidas, apesar de Luiz Fernando ter participado da última movimentação. O técnico disse que Dudu, lateral direito, continua fora, apesar de ter se recuperado de lesão ligamentar no pé esquerdo.

"Quanto aos outros jogadores, Jorginho, Luiz Fernando, vamos aguardar ainda para saber se vamos poder contar com eles. O ideal é que possamos contar com todos os jogadores, que estejam saudáveis e bem para este jogo. Mas, sinceramente, não sabemos se vamos contar com todo mundo", despistou o treinador do Atlético-GO.

Sobre Dudu, o técnico foi enfático em dizer que não será relacionado nos próximos dois jogos: Olimpia e Santos. "Em termos de contar com o jogador Dudu, não vamos para este jogo (Olimpia), pois ele não tem condições nenhuma, nem para o próximo jogo, contra o Santos (domingo, 10). Precisamos ter toda a cautela em relação a isso. Ele (Dudu) só vai entrar quando estiver numa situação confortável para ele, de intensidade. É preciso ter cuidado com o atleta", comentou Jorginho, que espera o time forte e ofensivo para decidir a vaga diante do Olimpia.