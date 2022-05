Esporte Camisa de Maradona na Copa de 86 é comprada por R$ 46,4 mi e bate recorde Recorde anterior era de uma camisa usada pela lenda do beisebol Babe Ruth no final da década de 1920, vendida em 2019 por cerca de R$ 27,9 milhões na cotação atual

A camisa que Diego Armando Maradona usou no fatídico jogo da 'mano de Dios', contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, foi comprada por 9,3 milhões de dólares (cerca de R$ 46,4 milhões na cotação atual), quebrando todos os recordes para uma coleção de camisas esportivas. Quem anunciou o valor final da camisa foi a casa de leilões Sotheby's, que in...