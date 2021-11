Esporte Campeão com a Aparecidense, meia Elias encerra carreira

As dores no joelho venceram e o meia Elias, de 38 anos, decidiu pendurar as chuteiras. Jogador técnico e de habilidade, Elias teve o título da Série D do Campeonato Brasileiro com a Aparecidense como último ato enquanto jogador.O jogador chegou ao futebol goiano pelas portas do Atlético-GO, em 2009. De lá para cá, fez mais de 230 partidas e vestiu as camisas de Dragão, Cam...