Lionel Messi coroou uma atuação brilhante na Copa do Mundo 2022 com o prêmio de melhor jogador da competição. O astro ficou com o título neste domingo (18), após vitória sobre a França nos pênaltis (4 a 2). As seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e prorrogação.

O camisa 10 argentino ainda foi o vice-artilheiro da Copa, com sete gols marcados. Mbappé, com três bolas na rede na decisão, foi o líder da estatística.

Antes da decisão, esperava-se que Messi ou Mbappé ganhasse o prêmio de craque do torneio. Em campo, os camisas 10 brilharam: Messi fez dois gols e o francês, três, forçando prorrogação e pênaltis.

Messi se tornou o primeiro jogador com gols em todas as fases da Copa do Mundo desde Jairzinho, em 1970.

O camisa 10 da Albiceleste conquistou o feito de ter balançado as redes adversárias pelo menos uma vez na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semifinal e agora na decisão do torneio.

A noite foi de mais recordes para Messi. Ele também se tornou o atleta com mais jogos disputados em Copas do Mundo ao entrar em campo na final deste domingo. O argentino de 35 anos alcançou a marca de 26 jogos em Mundiais e superou o ex-meio-campista alemão Lothar Matthäus, que tinha 25.

