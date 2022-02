Esporte Campeão com Senegal, Mané divide a cama com taça da Copa Africana de Nações Jogador do Liverpool marcou três gols e deu duas assistências em sete partidas na Copa Africana

O atacante Sadio Mané, campeão da Copa Africana de Nações com Senegal, chamou a atenção nas redes sociais após publicar uma sequência de fotos dividindo a cama com a taça da competição. "Louvado seja Deus", escreveu, em árabe, na legenda da publicação nesta segunda-feira (7). Jogador do Liverpool, Mané foi um dos destaques de Senegal na Copa Africana —em sete pa...