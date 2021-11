Esporte Campinense x Aparecidense: início da decisão na Série D Em Campina Grande-PB, Aparecidense faz jogo de ida da final e tenta selar temporada histórica para o clube com conquista inédita

Cinco meses depois de estrearem na Série D do Brasileiro, Campinense-PB e Aparecidense iniciam, neste sábado (6), às 16 horas, a disputa pelo título da competição. A primeira partida será no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). O segundo e decisivo jogo está marcado para Aparecida de Goiânia, no próximo sábado (13), pois o representante goiano fez melhor campanha na som...