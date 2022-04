Esporte Campinense x Aparecidense: reencontro de finalistas Camaleão fecha o mês de abril, com terceiro jogo como visitante na Série C e tenta voltar a vencer para se afastar das últimas posições

Quase seis meses depois da final da Série D, Aparecidense e Campinense voltam a se encontrar, agora pela Série C. Pela 4ª rodada, Camaleão e Raposa duelam no estádio Amigão, em Campina Grande-PB, neste sábado (30), a partir das 18 horas. No último encontro entre as equipes, o duelo terminou empatado por 1 a 1 pelo segundo jogo da final da Série D de 2021. A Aparec...