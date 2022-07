O atacante Neto Pessoa, novo reforço do Vila Nova, espera manter a fase artilheira no clube colorado. O jogador aguarda regularização, mas acredita que pode jogar entre 30 a 45 minutos contra o Vasco, se o técnico Allan Aal optar por sua utilização na próxima rodada da Série B. No Tigre, o acreano de Rio Branco espera repetir os números de gols das últimas temporadas.

Em 2021, Neto Pessoa marcou 16 gols por Remo e Botafogo-SP. Na temporada anterior, fez 13 com a camisa do Ypiranga-RS. O jogador neste ano atuou pelo Sabah, da Malásia, e marcou duas vezes em seis jogos. No Vila Nova, vai disputar posição com Rubens, Daniel Amorim e Riquelme. Para ele, os números não devem ser tratados como pressão.

“É o ofício da profissão. A gente é contratado para isso, marcar gols. As pessoas olham para o atacante de área e esperam isso. Mas é algo que não me pressiona, me cobro bastante. Sei do momento que o clube vive, que necessita de vitórias. Mas não sou salvador da pátria, sou uma engrenagem que vai ajudar com o Allan (Aal, técnico), o grupo e creio que tudo vai dar certo”, comentou Neto Pessoa, que chegou a Goiânia na sexta-feira (15) passada e aprimora o condicionamento físico.

Será a segunda Série B de Neto Pessoa na carreira. Em 2021, o atacante defendeu o Remo e chegou no clube paraense em situação semelhante à do Vila Nova neste ano: na briga pela permanência.

“Já vivi essa situação que o Vila vive hoje, no ano passado com o Remo. É uma pressão difícil para quem está vivendo. Os novos jogadores precisam trazer ânimo diferente, vamos sair dessa fase em conjunto. Não é o Allan que vai triar, não é o Neto ou Kaio (Nunes, atacante da equipe), é o conjunto. O conjunto vai fazer com que o Vila se torne mais forte”, completou Neto Pessoa, que estreou pelo Remo em 2021 em um duelo contra o Vila Nova, na Série B.

O jogador acredita que para o Vila Nova ter sucesso na busca pela permanência é preciso acordar o quanto antes. O time colorado inicia o 2º turno da Série B no sábado (23), contra o Vasco, no Estádio Serra Dourada.

“Ano passado eu creio que nosso maior erro foi acordar nas últimas partidas, o Vila tem mais jogos (19). Quando cheguei no ano passado faltavam 12 jogos. Deixamos, deixamos, chegou no último jogo com a necessidade de vitória e caímos. Aqui a equipe deve acordar mais cedo, tem que ir para cima, dar a vida nos jogos. Não podemos deixar para resolver de última hora”, opinou o jogador, que chega ao Vila Nova com potencial de ser o camisa 9.