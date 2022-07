Na busca pela recuperação no Campeonato Brasileiro, que tenta neste domingo (17), contra o Fortaleza, no Accioly, o Atlético-GO tem um aliado que se destacou nos últimos meses: o pé direito de Wellington Rato, artilheiro do Dragão na temporada. Canhoto, o jogador vem se especializando em outro fundamento, a conclusão certeira, que tem resultado nos gols anotados por ele, em arremates com a perna direita, que fez a diferença na classificação às quartas de final contra o Goiás na quarta-feira (13).

O atacante marcou dez gols nos três torneios disputados e fez quatro assistências, como na que encontrou livre na área do Goiás o meia Jorginho, na goleada por 3 a 0 na Serrinha, pela Copa do Brasil.

O passe do polivalente jogador saiu da perna esquerda, que o caracteriza, tem funcionado e ajuda a fazer do atacante o goleador do Dragão. Um pouco tardiamente, aos 30 anos, Wellington Rato vive a melhor fase da carreira e curte a artilharia.

A esquerda é a referência, mas a direita tem sido uma opção, recurso. “Foi um treinador meu que insistia, cobrava para que eu treinasse chutes com a direita. Hoje, valorizo muito isso”, explicou o goleador. O técnico insistente é Mauricio Barbieri, do RB Bragantino-SP, que o comandou nas primeiras temporadas de carreira no futebol carioca, como no RB Brasil.

No Atlético-GO, Wellington Rato tem dez gols, seguido por Marlon Freitas (oito gols) e Jorginho (sete). Na dezena de vezes em balançou as redes adversárias, seis foram de perna direita. Há gols com o acréscimo da cavadinha, como na final do Goianão (3 a 1 no Goiás) ou no Maracanã lotado, no triunfo sobre o Fluminense (2 a 0). Em outras, disparou a bola com raiva, como no giro rápido que resultou no gol da vitória sobre o Avaí-SC, no fim do jogo.

A novidade é que, só anos depois, o arremate com a outra perna tem funcionado. “Tenho um pouco de facilidade, mas acredito também que é um dom aprimorado aos poucos”, comentou o atacante do Dragão. Interessante é que os gols com a direita têm sido marcados nos jogos em que não houve tempo prévio para treinos, só para os regenerativos e o descanso.

A diferença é perceptível no arremate, na condução da bola, nos passes e dribles. Chutar à meta com a direita não é mistério ou problema, mas fazer as outras jogadas não é algo que sai com a mesma facilidade. O drible curto e o passe para o cabeceio certeiro de Jorginho no clássico foram com a perna esquerda, a original. O drible dele no segundo gol, ao tirar do lance o goleiro Tadeu, também passou pela canhota, mas o chute alto, foi de direita.

Na avaliação de Wellington Rato, o marcado contra o Goiás na Copa do Brasil foi um “gol histórico” na trajetória dele e para o Dragão. É o melhor momento da carreira, em que conjuga assistências, arrancadas e gols.

No jogo de volta das quartas de final, depois da assistência e do gol, a vitória e a classificação sobre o principal adversário atleticano estavam desenhadas, mas ainda houve tempo para que Rato iniciasse o lance do terceiro gol. Passe dele, da lateral para o meio, até Marlon Freitas. Daí, passe caprichado no pé de Airton, derrubado na área por Tadeu. Penalidade convertida pelo capitão rubro-negro.

As conclusões com a direita vêm ajudando Wellington Rato a se destacar como artilheiro do Dragão. Depois de marcar dez gols, o jogador faz projeção de tentar dobrar essa marca e terminar a temporada com 18 a 20 gols.

Como atacante, Wellington Rato não é um exímio cabeceador - fez um gol de peixinho no 1 a 0 sobre o Crac, na abertura do Goianão. “Não sou tão bom, não é (cabeceio) o meu forte”, confessa Rato, que é uma das armas do técnico Jorginho para os jogos decisivos da Copa Sul-Americana, da Série A e da Copa do Brasil.

WR chega a 10 gols em 2022

6 GOLS PERNA DIREITA (60%)

3 GOLS PERNA ESQUERDA (30%)

1 GOL DE CABEÇA (10%)

ATLÉTICO-GO 1 X 0 CRAC (cabeça)

ATLÉTICO-GO 2 X 0 APARECIDENSE (esquerda)

VILA NOVA 1 X 1 ATLÉTICO-GO (esquerda)

GOIÁS 1 X 3 ATLÉTICO-GO (direita)

ATLÉTICO-GO 1 X 1 FLAMENGO (esquerda)

DEFENSA Y JUSTICIA 0 X 1 ATLÉTICO-GO (direita)

ATLÉTICO-GO 2 X 1 AVAÍ-SC (direita)

FLUMINENSE 0 X 2 ATLÉTICO-GO (direita)

ATLÉTICO-GO 3 X 1 JUVENTUDE (direita)

GOIÁS 0 X 3 ATLÉTICO-GO (direita)