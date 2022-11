Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Germán Cano está no Catar, onde acompanha a Copa do Mundo e vive uma experiência um pouco diferente: a de ser torcedor. Acostumado a ser um dos protagonistas dos jogos, o atacante do Fluminense falou como é estar na arquibancada e admitiu que fica apreensivo.

Cano relatou que, no duelo contra o México, no último sábado, chegou a comentar com a esposa Rocío e com o filho Lorenzo que teve vontade de entrar e "não sabia o que fazer". Nesta quarta-feira (30), os 'hermanos' encaram a Polônia e tentam garantir a classificação às oitavas.

Leia também

- Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo

- Sem Mané, Senegal vê novo herói brilhar, bate Equador e vai às oitavas

- Holanda supera Catar em ritmo de treino e avança em 1º no Grupo A da Copa

"Louco. Outro dia, contra o México, estava muito nervoso porque nunca senti essa sensação de querer jogar, de querer entrar, ajudar, e aconteceu neste momento. Falei com a minha esposa e com meu filho: 'estou nervoso. Não sei o que fazer, não sei o que está acontecendo'. Mas foi muito bom. Hoje vai ser uma noite muito difícil para mim e minha esposa porque a gente sofre de fora. Mas acho que vai dar tudo certo. A Argentina está jogando muito bem, e esperamos que o jogo seja nosso", em entrevista à "CazéTV", no YouTube.

O camisa 14 tricolor também fez algumas apostas de quem pode figurar no topo da lista de goleadores do Mundial e colocou o brasileiro Richarlison entre eles.

"Acho que Mbappé, Richarlison, Julian Alvarez, Lautaro Martínez, tem de fazer um gol para ter mais confiança, Kane, Enner Valencia também. Mas acho que essas são os jogadores que são as referências", indicou.

Questionado sobre o fato de ter ficado fora da lista do técnico Lionel Scaloni, Cano fez elogios à delegação argentina:

"A Argentina tem tudo para ganhar essa Copa. Acho que tem jogadores essenciais, que podem fazer o melhor para a equipe. Acho que tem jogadores de muita qualidade, jogadores decisivos na frente. Acho que não falta coisa alguma, é só poder ter um pouco mais de confiança. Tinha de ganhar o primeiro jogo para ter mais confiança ainda, e acho que contra a Polônia vai ser um jogo muito bom. Jogadores já estão com mais confiança".

O centroavante também comentou sobre a temporada 2022, em que foi um dos destaques do Fluminense, que terminou o Brasileiro na terceira colocação, atrás do campeão Palmeiras e do Internacional. O camisa 14 enalteceu o trabalho do técnico Fernando Diniz.

"O trabalho do dia a dia. O Fernando [Diniz] é um cara sensacional, que trabalha muito, que a cada dia melhora o jogador de futebol individual e coletivamente. Acho que o time todo fez uma grande temporada que, para mim, ficou muito melhor. Tem jogadores como Ganso, Aias, Matheus Martins, jogadores que nos deixam sozinhos na área e a gente tem de trabalhar muito para fazer o gol. Foi uma grande temporada de todos os meus companheiros, e também me ressaltei muito porque fazer 44 gols no futebol brasileiro é muito difícil".

Cano acompanhou de perto também a vitória do Brasil sobre a Suiça e, após o apito final, registrou o encontro do Lorenzo com alguns jogadores brasileiros.

"Começando pela Argentina, está em um nível muito bom. Acho que os jogadores têm de desenvolver um pouco mais. Acho que tem um pouco de pressão, que é normal, mas acho que no próximo jogo vai dar tudo certo. Acho que as trocas também serviram para que a Argentina comece a ter um pouco mais de força", salientou.

"E o Brasil também. A gente ficou perto dos jogadores vendo o jogo, acho que tem um potencial muito grande do meio para frente. É um dos favoritos, esperamos que continuem nessa pegada que é muito boa", completou.