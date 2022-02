Esporte Cano marca, Fluminense domina o Vasco e amplia vantagem na liderança Tricolor atuou com o time apontado como reserva e, com o resultado, chegou a 24 pontos

Em clássico de reencontros, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, na tarde de hoje (26), no Nilton Santos, e se isolou ainda mais na liderança da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O triunfo foi construído com gols de Germán Cano, com a famosa "Lei do ex", e Nonato, ainda no primeiro tempo. De olho no duelo com o Millonarios (COL), pela Libert...