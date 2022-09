No prejuízo com a suspensão automática motivada por um cartão amarelo recebido enquanto comemorava o gol de empate do Goiás diante do RB Bragantino, Pedro Raul quase teve a briga pela artilharia da Série A mais difícil.

O jogador esmeraldino chegou ao 15º gol na competição nacional e igualou o número do argentino Germán Cano, do Fluminense, que tinha ultrapassado Pedro Raul na rodada anterior com dois gols. Só que Cano teve um gol creditado de forma errada no clássico entre Flamengo e Fluminense neste último domingo (18). O atacante do Fluminense passou a aparecer com 16 gols na competição e na lista de artilheiros do site da Confederação Brasileira de Futebol.

O equívoco foi do árbitro Raphael Claus (Fifa-SP), que creditou o gol para Germán Cano na súmula da partida. Nesta segunda-feira (19), às 12h37, o árbitro enviou uma nota adendo à súmula para a retificação da autoria do segundo gol tricolor no clássico.

“Na relação de gols da partida: onde lê-se autoria de Germán Ezequiel Cano, nº14 (inscrição 691654), leia-se como o autor do gol, aos 30 minutos do 2º tempo, Nathan Allan de Sozua, nº13 (inscrição 344314)”, escreveu o árbitro Raphael Claus para reparar o erro que colocava Germán Cano na artilharia isolada do Brasileiro.

Desfalque esmeraldino para a partida contra o Botafogo, Pedro Raul é o jogador de linha do Goiás com mais partidas neste Brasileirão, pois esteve em campo em 25 dos 27 jogos do clube na competição.