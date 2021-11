Esporte Cantillo faz gol no fim e leva Corinthians à vitória contra o Fortaleza Equipe paulista chega aos 47 pontos, um atrás do Fortaleza, que segue em 5º lugar

Diante de 36.059 pagantes, o Corinthians contou com gol do volante Cantillo, aos 41 minutos do segundo tempo, para vencer o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (6). A partida na Arena Corinthians foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista chega aos 47 pontos, um atrás do Fortaleza, que segue em quinto lugar do Nacional. Depois de uma vitó...