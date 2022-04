Esporte Capitão, Élvis mira '45 pontos mágicos' para permanência do Goiás De contrato renovado, meia esmeraldino acredita em campanha segura do Goiás na volta à elite, mas aponta primeiro objetivo do clube

De contrato renovado, o meia Élvis, de 31 anos, aguarda com expectativa o início da Série A do Campeonato Brasileiro e acredita que o clube possa fazer uma campanha sem sustos no retorno à elite do futebol nacional. Para isso, o capitão esmeraldino mira a conquista dos 45 pontos como meta inicial. O meia acredita que o Goiás possa fazer uma boa campanha na 1ª Div...