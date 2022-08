O capitão do Atlético-GO, Marlon Freitas, pediu foco para o clube rubro-negro após vitória neste sábado (6) diante do RB Bragantino. O camisa 8, que abriu o placar do triunfo de 2 a 1, acredita que o pouco tempo entre os jogos gera a necessidade de concentração para o confronto de terça-feira (9), contra o Nacional, pela Copa Sul-Americana.

Marlon Freitas celebrou a vitória, que encerrou a sequência negativa de sete jogos da equipe no Brasileirão. O time goiano não vencia na elite nacional desde o dia 19 de junho.

“Vitória importante, precisávamos vencer no Brasileiro para ter sequência. Vamos comemorar, mas a partir de amanhã (domingo, 7) temos de virar a chave porque tem decisão importante para o clube na terça-feira (9)”, analisou Marlon Freitas ao Premiere.

O volante se mostrou emocionado na celebração do golaço marcado por ele no Accioly. “Fiquei emocionado pela cobrança que tenho no meu trabalho. Costumo falar que não importa o que vem de fora, mas sim o que vem de dentro. Me entrego e cobro de corpo e alma, mas nem sempre os resultados são conquistados”, disse o jogador.

O próximo compromisso do Atlético-GO será pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira, a partir das 19h15, o Dragão encara o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio eliminatório. A equipe goiana joga pelo empate para avançar à semifinal.