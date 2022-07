Não foi uma cesta de três pontos, mas o pênalti convertido por Marlon Freitas deu ar de goleada para a vitória do Atlético-GO, por 3 a 0, na Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na comemoração, o capitão do Dragão repetiu o gesto feito por Stephen Curry, astro da NBA e cestinha de três pontos da história da liga.

Marlon Freitas fez um gesto como se estivesse colocando alguém para dormir. O volante garante que não foi uma provocação aos adversários, mas uma homenagem ao esporte do qual é muito fã.

“É uma comemoração do Stephen Curry, da NBA, é um esporte que sou muito fã e jogo no videogame, de vez em quando. Dou meus arremessos também nas horas vagas. Foi mais neste aspecto. Nada de provocar porque não é meu perfil”, disse o jogador rubro-negro, que já disse gostar do time do Boston Celtics, coincidentemente derrotado na final da NBA, na última temporada, pelo time de Curry, o Golden State Warriors.

“Eu falei para o Dudu (lateral direito do Atlético-GO), na concentração, que, se eu fizesse um gol, iria fazer a comemoração do Curry. Já estava ensaiado”, completou Marlon Freitas.

Capitão do Atlético-GO, Marlon Freitas enalteceu a representatividade do feito dos rubro-negros dentro da Serrinha. “Estou muito satisfeito com a classificação, é algo que traz muita visibilidade para o clube. E financeiramente é muito importante também para o clube se estruturar ainda mais”, comentou Marlon Freitas.