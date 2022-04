Esporte Capitão do Atlético-GO destaca importância de vitória na Argentina Dragão venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, pela 2ª rodada da Sul-Americana e segue na liderança do Grupo F

Capitão do Atlético-GO nesta temporada, o volante Marlon Freitas definiu a vitória do Atlético-GO, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, como algo que “representa muito''. O Dragão venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na noite de terça-feira (12), no Estádio Norberto Tito Tomaghello, na cidade de Florencio Varela. Na visão do jogador atleticano, o time está no caminho certo, pois venceu um jogo fora, sobre o...