O volante Marlon Freitas disse que o Atlético-GO precisa levantar a cabeça depois da eliminação na Copa Sul-Americana para o São Paulo, nesta quinta-feira (8). O capitão do time atleticano lamentou a reviravolta principalmente pela vantagem criada em Goiânia, na qual o Dragão venceu por 3 a 1 no jogo de ida e foi para a partida decisiva com a chance de avançar à final com três resultados.

“A gente fica triste pelo jogo que fizemos em Goiânia (vitória de 3 a 1). Tínhamos uma vantagem, mas acabamos tomando gol no começo do jogo e o time (Atlético-GO) tomou sufoco forte. Chegamos a controlar, mas tomamos outro gol”, lamentou Marlon Freitas à Conmebol TV.

O volante salientou que a jogada que originou o segundo gol foi trabalhada pela equipe nos treinamentos da semana. No lance, Alisson cruzou na área e Patrick marcou após se antecipar à marcação do lateral direito Dudu.

“Falamos no treinamento sobre ter muitas bolas cruzadas. Agora é ter tranquilidade, levantar a cabeça. Eu, como capitão do time, vou motivar meus companheiros e vamos focar na nossa Copa do Mundo, que é o Brasileiro. Com muito trabalho, dedicação e resiliência vamos conseguir o principal objetivo que é a manutenção na Série A”, completou Marlon Freitas.

O jogador entende que no confronto de 180 minutos, o Atlético-GO foi melhor no jogo de ida, em Goiânia, e o São Paulo teve melhor atuação na partida de volta.

“Ninguém aqui (na sala de coletiva) acreditava no Atlético-GO, que poderia chegar na final da Sul-Americana. Tenho certeza disso. Temos orgulho das nossas campanhas na Copa do Brasil e Sul-Americana, mas o Brasileira tira o que fizemos nas duas competições. Ninguém aqui dentro vai tirar que nós fizemos bons campeonatos. Vamos ter resiliência e pensamento positivo para voltar toda nossa atenção para nossa Copa do Mundo e deixar o Atlético-GO onde pegamos, na Série A”, analisou o volante.

Com Eduardo Baptista, o volante Marlon Freitas passou a atuar como meia pela direita. O jogador disse que se sente confortável em atuar na nova função.

“Sempre deixei claro que meu objetivo é ajudar o Atlético-GO. Quando um jogador faz mais de uma função, ele é importante para o grupo. Hoje, o Jorginho jogou pelo lado (esquerdo). O professor (Eduardo Baptista) conhece nosso grupo, ele está aqui há nove dias, mas conhece o grupo. Eu me sinto confortável em jogar ali. Meu objetivo é ajudar o Atlético-GO, independente de jogar pelo lado ou meio”, analisou Marlon Freitas.

O Atlético-GO retorna para Goiânia nesta sexta-feira (9) e volta a campo no domingo (11) para enfrentar o Coritiba em duelo direto dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. A partida será disputada no Accioly, a partir das 16 horas.