Esporte Capitão do Atlético-GO lembra críticas e superação até o título Marlon Freitas cresceu durante a competição estadual e voltou a levantar o troféu de campeão do Goianão

Marlon Freitas teve um Goianão 2022 de emoções. Foi criticado no começo pelo nervosismo em algumas partidas, mas terminou a competição como campeão, com gols marcados nos dois jogos da decisão, e levantou a taça estadual pela segunda vez na carreira. Capitão do Atlético-GO, o volante recebeu um aumento salarial para o Brasileirão e tem o desejo de seguir na história do ...