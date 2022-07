Esporte Capitão do Atlético-GO pede dedicação máxima para enfrentar Corinthians: '200% se for preciso' Marlon Freitas crê em duelo difícil pela Copa do Brasil, mas espera Dragão com muito empenho para criar vantagem em Goiânia

Após reunião com diretoria e comissão técnica, o elenco do Atlético-GO finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil e promete muito empenho para retomar o melhor futebol e tentar criar uma vantagem para o jogo da volta das quartas de final. O capitão Marlon Freitas admitiu o momento ruim vivido na Série A do Campeonato Brasileiro e diss...