O capitão do Atlético-GO, Marlon Freitas, levanta o segundo troféu de campeão goiano pelo Atlético-GO em 2022. O jogador também era o capitão da equipe na decisão de 2020, em que o Dragão bateu o Goianésia em jogo único, já em 2021 por causa do atraso na temporada por causa da pandemia.

Na Serrinha, na vitória do Atlético-GO de virada sobre o Goiás no jogo da volta da final estadual, Marlon Freitas marcou um belo gol, em que recebeu, limpou o marcado na jogada na entrada da área e bateu no alto, indefensável para o goleiro Tadeu. O jogador definiu o gol como "o mais bonito da minha carreira".

"É um sabor especial. Todos nós estamos na história do clube. Emoção porque sei o quanto é o trabalho, o quanto me dedico. Só quero agradecer todos os fucnionários o apoio e o carinho, esse título é deles. Isso aqui é uma família. Estou muito feliz em poder levantar mais uma taça, 2020 fui eu também", contou Marlon Freitas, na Serrinha, antes de seguir para o Estádio Antonio Accioly, onde vai erguer a taça do Goianão.